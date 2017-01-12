Завершается реставрация Троицкого собора

12 января, четверг, 14:50

Троицкий собор – одна из главных архитектурных доминант Северной столицы и один из самых крупных храмов в мире. И вот наконец-то завершилась реставрация его фасадов и интерьера. Работы длились более 20 лет, срок немалый, но велика и площадь собора и также сложна его планировка.

Реставраторы словно разгадывали сложный ребус: для воссоздания внутреннего и внешнего убранства изучали архивы, работали с планом и описью собора – документами, к счастью, сохранившимися с середины 19-го века. Удалось решить загадку малого западного купола, который выполняет функцию зенитного фонаря для большего освещения храма.

Ирина Воинова, Главный архитектор проекта реставрации Троицкого собора:

"Сохранялись несколько элементов врубок этих конструкций фонаря в каменное кольцо свода. Такие фонари есть ещё и в других местах, в частности, в Гатчинском дворце. То есть когда собираешь в одно все элементы различные, они становятся все на свои места, как в конструкторах."

Для Троицкого собора в 1865 году было изготовлено самое большое в Европе паникадило. А вот это его точная копия. Тонкие ажурные фрагменты отливались на разных заводах, в том числе на Урале, а после золотились в петербургской мастерской. Главная храмовая люстра высотой в 7,5 метров, весом около 3 тонн, рассчитанная на 300 ламп, имеет несколько сохранившихся ещё от первоначального светильника элементов.

Екатерина Крупникова-Балашова, Главный специалист отдела памятников ДПИ КГИОП:

"Точно известно, что она демонтирована в 1938 году, дальнейшая её судьба неизвестна, но, скорее всего, она исчезла. Но в храме сохранялся всё это время и до настоящего момента подвес с шарами. Сейчас вы видите подвес люстры уже воссозданный, потому что он был просто в нерабочем состоянии, но три шара выкладных позолоченных – исторические."

Сложный орнамент паникадила восстанавливали по небольшим фрагментам фотографий. А вот главный купол храма, уникальная модель которого находится в Эрмитаже, долгое время был предметом реставрационных споров. В 2006-м в соборе вспыхнул пожар. Тогда пострадал не только большой, но и малые купола, произошло обрушение деревянных конструкций, помещения собора были покрыты копотью.

Сергей Макаров, Председатель КГИОП:

"Специально даже выносился вопрос на заседание совета по культурному наследию при правительстве города, и было решено воссоздать историческую справедливость – купол должен быть таким, каким он был раньше. Поэтому купол полностью восстановлен в деревянных конструкциях, он специально обработан, установлена специальная система пожаротушения для того, чтобы такое больше не происходило. Но в целом на ликвидацию последствий того пожара ушло целых 10 лет."

За время реставрации – а это 21 год – богослужения в храме не прекращались. Под шум строительной техники в небольшом пространстве прихожане собора усердно молились, просили у Бога помощи в восстановлении святыни.

Галина Маркова, Прихожанка собора:

"Сначала было мало народу, теперь уже народу много, ну и молитва она всегда помогает. Мы молились, чтобы Господь нам помог и храм отреставрировали. Нашлись люди, и мы чем могли помогали, в основном, конечно, молитвой."

Декоративные элементы, изображения святых покровителей императорского дома, вензеля царской семьи украшают 17 колоколов, которые заняли своё историческое место. Отливали их на заводе в Воронеже. Старались максимально повторить внешний вид предшественников – колоколов, изготовленных купцом I гильдии Оловянишниковым по эскизам Стасова. Пока алтарную часть занимают копии икон, оригиналы находятся в одном из музеев Петербурга. Зато храму была подарена лично президентом старинная икона «Троица», написанная ещё в начале 15 века!

Протоиерей Геннадий Бартов, Настоятель собора Святой Живоначальной Троицы Лейб-Гвардии Измайловского полка:

"Сегодня мы видим собор, наполненный светом, наполненный вот этой чистотой, и конечно, здесь жизнь жительствует, здесь ещё будет дополняться какая-то иконография. И народ увидит сегодняшний день собора, когда на потребу сегодняшних дней будет привноситься то, что необходимо для нашей духовной жизни."

Собор высотой в 86 метров в честь Святой Живоначальной Троицы строился для императорского лейб-гвардии Измайловского полка. На площади проходили торжественные смотры и парады, внутри военные молились, хранили трофеи и знамёна. Известен храм и тем, что здесь венчались Фёдор Достоевский и Анна Сниткина и тайно сочетались сестра Пушкина Ольга с Павлищевым. Собор вместимостью в 3000 человек – памятник архитектуры федерального значения и настоящая драгоценность, которую реставраторы сегодня вернули городу.

Юлия Миханова, Олег Подъячев, Татьяна Осипова, Владимир Пивнев, и Андрей Клемешов, Первый канал. Санкт-Петербург.



