Заснеженная Карелия. Путешествие в горный парк Рускеала

21 февраля, вторник, 09:00

На вокзале города Сортавала путешественники за несколько шагов перемещаются из XXI-го века в XIX-ый: из современного поезда пересаживаются на настоящий паровоз.

Ретро-поезд везет туристов в одно из живописнейших мест Карелии – горный парк Рускеала, который принимает туристов круглый год, в том числе зимой и в межсезонье.

Карьеры, в которых добывали мрамор и для Исаакиевского собора, и для современных станций метро в Петербурге, а также подземные штольни посетила наша съёмочная группа

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург