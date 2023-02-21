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21 февраля, вторник, 09:00

Заснеженная Карелия. Путешествие в горный парк Рускеала

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На вокзале города Сортавала путешественники за несколько шагов перемещаются из XXI-го века в XIX-ый: из современного поезда пересаживаются на настоящий паровоз.

Ретро-поезд везет туристов в одно из живописнейших мест Карелии – горный парк Рускеала, который принимает туристов круглый год, в том числе зимой и в межсезонье.

Карьеры, в которых добывали мрамор и для Исаакиевского собора, и для современных станций метро в Петербурге, а также подземные штольни посетила наша съёмочная группа

 

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург

 
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