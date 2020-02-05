23:01 05 февраля, среда
RSS В избранное
05 февраля, среда, 13:38

Зачем помогать взрослым мужчинам? Реабилитационный центр "Сологубовка" возвращает людей с зависимостями к жизни

Версия для печати

"Зачем помогать взрослым мужчинам?" - недоумевает большинство людей, предпочитая участвовать в судьбах детей, стариков или даже бездомных животных. Сотрудники благотворительного фонда "Диакония" как никто другой знают, что вокруг одного человека зависимого возникает целый круг людей, вовлеченных в это несчастье, так что помогая одному – помогаешь всем.

Анатолий, по образованию юрист-правовед, карьере тоже предпочел героин. Результат: в общей сложности 13 лет тюремного срока за кражи и хранение. Наркологи не избавили от зависимости: бывший товарищ по игле подсказал Центр в местечке Сологубовка, где Анатолий признал свое бессилие перед веществом. За полгода приучился вставать в 7 утра, вести дневник, молиться, выполнять послушание: даже работа в коровнике может быть радостной.       

За 8 лет работы Центра "Сологубовка" - 1000 выпускников из 50 регионов России прошли реабилитацию по программе "Метанойя". В основе - система "12 шагов" и христианские методы исцеления духа. Фонд "Диакония" и Тихвинская епархия создали при приходе храма царственных страстотерпцев в деревне Сологубовка центр, где на полгода человек погружается в терапевтическую среду для исцеления тела и ума. Следующий этап – полугодовая социальная адаптация в Петербурге.                                                                                                                                                                                       

Артем – один из 7-ми равных консультантов, раз в неделю приезжает из Петербурга к 4-ём подопечным. Помогает им делать шаги к исцелению, как ему когда-то помогли. Артем с 13-ти лет сидел на наркотиках. Родители испробовали все методы, но победить зависимость смог только здесь.         

В планах Артема – выучиться на психолога, чтобы помогать еще более эффективно. Время идет, наркотики меняются и их потребители требуют все более жестких методов реабилитации.                                                            

Полгода воздержания от алкоголя, сигарет, бранной речи, отношений с женщинами, позволяет переучить и обуздать ум. Труд, молитва – учат брать на себя ответственность, ведение дневника и работа в группе - осознавать и проживать свои эмоции. А еще в центре появился собственный Клуб Веселых и Находчивых, где люди, привыкшие к отрицанию, учатся шутить и делиться радостью. Но главное условие для исцеления - уважение к каждому человеку.  

Анастасия Тамило, Олег Подъячев, Линда Черкасова, Ангелина Веденская. Первый канал, Санкт-Петербург.

 
Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить
Тема недели

Популярное
Сегодня, 12:15
Чехов на современный лад

Чехов на современный лад

160 лет со дня рождения Антона Чехова. Молодежный взгляд на наследие великого писателя и врача - и его современные последователи.
Вчера, 12:52
В День борьбы с онкологией о том, как победить болезнь всем миром

В День борьбы с онкологией о том, как ...

Сегодня исполняется ровно двадцать лет, как международное онкологическое сообщество обратилось ко всему миру с предложением включиться в борьбу против рака. Два года назад Президент России предложил

© 2003-2014, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.
Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72