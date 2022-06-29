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29 июня, среда, 11:48

За здоровьем – на улицу! Дворовый спорт в Петербурге

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Уличные тренировки под руководством профессионалов проводятся во всех районах города. Так что не нужно откладывать на завтра занятия спортом. Эти бесплатные тренировки помогут вам приобрести форму и поддерживать здоровый образ жизни.

Начать – никогда не поздно, сколько вам лет, 10, 25, 50, не важно. Занятия можно найти любые: йога, футбол, стритбол, аэробика, общая физическая подготовка.

"Любая активность на свежем воздухе она в разы улучшает результат, имеет одни только плюсы, закаляет не только тело, но и дух" - в этом уверены герои нашего сюжета.

 

Евгений Борисов, Даниил Кушнеревич, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург.

 

 
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