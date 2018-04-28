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27 апреля, пятница, 13:47

Артисты балета нового формата. Академия танца Бориса Эйфмана

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Артисты балета нового формата. Об учениках Академии танца Бориса Эйфмана.

Академия танца Бориса Эйфмана приняла первых учеников пять лет назад. 

Идея школы - воспитать артистов, которые будут одинаково хороши и в классическом, и в современном танце. Сейчас самым старшим воспитанникам 14 лет и они не только танцуют, но и пробуют свои силы в создании собственных постановок. О подрастающем поколении артистов балета нового формата.

В академии Эйфмана учатся по авторской, инновационной программе. Такого нет больше нигде в России. В расписании, помимо классики, есть модерн, джаз, акробатика, здесь изучают историко-бытовой танец, основы пластической выразительности и импровизации.

Вдобавок к этому - мастер-классы от актуальных зарубежных хореографов. Итог -  творческая многогранность и умение по-разному работать с телом.

У учеников младших классов есть примета – если перед экзаменом потереть руку или ботинок бронзового Джорджа Баланчина, получишь хорошую оценку. И очевидно, что из многих ребят,  кто сейчас натирает до блеска скульптуру легенды мирового балета, вырастут не менее знаменитые танцоры  и хореографы.

Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Катерина Горбачева, Владимир Пивнев. Первый  канал-Петербург.

 

 
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