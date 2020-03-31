Юмор и креативность только возрастают! Ведущие иллюзионисты страны делятся своими секретами

31 марта, вторник, 11:11

Кажется, это было так. Наверняка все помнят момент, когда впервые в детстве кто-то показал нам фокус – восторг, удивление, а главное, желание узнать: как это делается? Сейчас, во время вынужденных каникул у нас появилось достаточно времени, чтобы удивить и порадовать близких. Мы обратились к лучшим иллюзионистам России с просьбой раскрыть секреты некоторых фокусов. Они согласились и сделают это прямо здесь и сейчас. Оставайтесь с нами.

У иллюзионистов появилось время - оттачивать новые фокусы: в связи с отменой всех зрелищных мероприятий, они временно остались без работы. У Максима Киселева отменилось сразу несколько гастролей, но победитель телепроекта "Всё, кроме обычного" и, к слову, чемпион Европы по карате, принял новый вызов - взялся дистанционно обучать сотрудников, перешедших на удаленную работу, фокусам.

Фокусники "на удаленке" начинают скучать. Так что рекомендуется быть осторожным, если твой смартфон оказался в руках "специалиста" по трансформациям. В лучшем случае, после очередного щелчка пальцами, смартфон опять начнет работать, а тем временем уже готовится новый трюк.

(Фрагмент -Демонстрация фокуса)

У Александра Муратаева, автора и хэдлайнера популярных шоу, в числе которых "Лучшие иллюзионисты России" - желание фокусничать появилось в 8 лет: трюк с бумажкой впервые показал друг отца. Удивление было настолько сильным, что поделиться этим захотелось со всеми. Так и делится уже больше 20 лет!

Выступлений у Александра, как и у всех работников сцены - сейчас нет, но заказчики уже звонят и бронируют шоу на август, надеясь, что пандемия окончится и все запланированные праздники состоятся. Впрочем, востребованный артист в ситуации простоя видит СВОИ плюсы.

(Фрагмент - демонстрация фокуса)

Даже оставаясь дома главное – не забывать улыбаться. А поводы для этого есть всегда!

Анастасия Тамило, Екатерина Горбачева, Олег Подъячев и Владимир Пивнев. Первый канал - Петербург.