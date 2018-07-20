15-летняя история и сотни участников со всей России и мира, в том числе такие звезды как Горан Брегович, ZDOB SI ZDUB или Нино Катамадзе. Обычно такого масштаба события происходят ближе к столице, но мы сейчас находимся в небольшом поселке Шушенское Красноярского края. О Международном фестивале этнической музыки и ремёсел «Мир Сибири» расскажем в нашем репортаже, с берегов Енисея, специально для Петербурга.
20 июля, пятница, 11:15
Юбилейный "Мир Сибири" - самый масштабный этнофестиваль собрал грандиозное число звезд и зрителей
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