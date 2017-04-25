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25 апреля, вторник, 15:08

Юбилей писателя-фантаста Андрея Балабухи

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Известный писатель Андрей Балабуха отметил 70-ти летний юбилей. Впрочем, в декабре он отметит его снова. Если у человека два дня рождения, то это знак: быть ему писателем—фантастом.

В одних книгах Балабуха создает фантастические миры, в других — развеивает исторические мифы. Бестселлер «Когда врут учебники истории» открывает, что Петербург возник не на пустоши, а на месте шведского города Ниен. А Петропавловская крепость не имела оборонительной функции. Причем,  ужасы ее тюремных казематов преувеличены.                                                                                                                                   

Андрей Балабуха, писатель: "Генерал Стессель, который благополучно сдал японцам порт Артур, когда этого можно было не делать, был посажен в каземат. Далее я читал переписку Стессера с супругой. Где он в течение года обсуждал, какие ковры подходят к интерьеру камеры: харасанские или бухарские. Что еще я могу сказать?".                                                                                                                                                                                     

Фантастика рождается из деталей реальной жизни. Близость Монетного двора от первого места работы, натолкнула Балабуху на идею фантастического рассказа «Две копейки», где герой в 69-ом году находит монету, обозначенную 1996-ым.                                                                      

Андрей Балабуха, писатель: "Самое смешное, что ни на один рассказ я не получил больше  число писем, причем, основная часть была, где я эту монету нашел и за сколько готов продать. Все решили, что это подлинная реальность".                                       

Анастасия Тамило, Антон Голубев, Максим Беляев, Екатерина Горбачева,  Владимир Пивнев, Первый канал-Петербург.

                             

 
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