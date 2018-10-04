Юбилей музея РЖД: новые экспозиции и площадки

03 октября, среда, 13:14

Один из старейший научно-технических музеев России и мира в этом году отмечает свое 205-летие. Центральный музей железнодорожного транспорта Российской Федерации способен удивить даже самого взыскательного посетителя.

Музей на Садовой улице 50 необычен с самого момента своего создания. Это единичный для нашей страны случай, когда здание специально проектировалось под музей, который будет в нем находиться. К очередному дню рождения, здесь открыли сразу две новые выставки, в очередной раз, представив публике раритетные экспонаты, которые ценны как с исторической точки зрения, так и с технической.

Музей железнодорожного транспорта в центре Петербурга, филиал учреждения в Красном селе, посвященный истории мостостроения, а также фондовая площадка с настоящими действующими паровозами вблизи станции Лебяжье – все это ЦМЖТ. Открыть малоизвестные для себя площадки будет интересно любому горожанину, особенно увлеченному техникой.

Тимур Мамонов, Александр Дружинин, Катерина Горбачева и Ангелина Введенская. 1 канал, Петербург.