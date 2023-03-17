Юбилей Русского музея, премьера в Театре музыкальной комедии, концерт арт-группы «SOPRANO Турецкого» и выставка «Постурбанизм: назад в будущее»

17 марта, пятница, 09:50

Обзор событий культурной жизни Петербурга в ближайшие дни.

Русский музей 19 марта отмечает 125-летие. Праздничная программа ждёт в этот день всех посетителей музея.

В БКЗ "Октябрьский" выступит арт-группы "SOPRANO Турецкого" с новой концертной программой.

В Библиотеке книжной графики открылась выставка работ петербургского художника Алексея Парыгина "Постурбанизм: назад в будущее. Гравюра, объект, коллекция".

Театр музыкальной комедии представляет премьеру оперетты "Летучая мышь".

Подробнее - Анастасия Тамило, Даниил Кушнеревич, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.