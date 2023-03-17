19:01 17 марта, пятница
RSS В избранное
17 марта, пятница, 09:50

Юбилей Русского музея, премьера в Театре музыкальной комедии, концерт арт-группы «SOPRANO Турецкого» и выставка «Постурбанизм: назад в будущее»

Версия для печати

Обзор событий культурной жизни Петербурга в ближайшие дни.

Русский музей 19 марта отмечает 125-летие. Праздничная программа ждёт в этот день всех посетителей музея.

В БКЗ "Октябрьский" выступит арт-группы "SOPRANO Турецкого" с новой концертной программой.

В Библиотеке книжной графики открылась выставка работ петербургского художника Алексея Парыгина "Постурбанизм: назад в будущее. Гравюра, объект, коллекция".

Театр музыкальной комедии представляет премьеру оперетты "Летучая мышь".

 

Подробнее - Анастасия Тамило, Даниил Кушнеревич, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.

 
Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить
Тема недели

Популярное
Вчера, 11:44
Молодёжный форум труда. Ленобласть планирует увеличение общественных пространств. Финал Национальной технологической Олимпиады

Молодёжный форум труда. Ленобласть планиру...

Обзор важных городских тем недели
Вчера, 10:05
Труд, искусство и любовь - лучшее лекарство для души!

Труд, искусство и любовь - лучшее лекарство ...

О современном Центре психического здоровья
15 марта, 10:30
Видя сквозь века и слои краски. О работе реставраторов Санкт-Петербургского университета

Видя сквозь века и слои краски. О работе ...

О новом Центре сохранения культурного наследия

© 2003-2023, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.
Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72, Вконтакте: www.vk.com/1tvspb