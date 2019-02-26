Юбилей Политехнического университета

25 февраля, понедельник, 13:48

Кузница лучших инженерных кадров России – Политехническому университету Санкт-Петербурга исполнилось 120 лет. Инициаторов его создания был министр финансов России – Сергей Витте.

Месяц расчетов свести к секунде - только часть того, на что способна эта вычислительная машина. Суперкомпьютер – одна из последних разработок Политехнического университета. Он занимает пятую строчку в России по производительности и почти триста квадратных метров площади. Чтобы его разместить вузу потребовалось специальное помещение.

В "Политехе" шутят: у компьютера нет интеллекта, но если бы был, человеку следовало опасаться такого соседства.

Свои 120 лет "Политех" встречает на подъеме – федеральный бюджет выделяет 430 миллионов рублей на повышение конкурентоспособности.

Университет поддержал президент. На площадке этого вуза планируется создать федеральный техно полис передовых производственных технологий. Он должен будет заработать на полную мощность в 2024 году.