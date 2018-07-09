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09 июля, понедельник, 15:17

Юбилей Каменноостровского храма

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Небольшой храм на Каменном острове на первый взгляд выглядит как католический костел или протестантская кирха. Но это православная церковь Рождества Иоанна Предтечи, которая была построена ещё при Екатерине второй и в этом году отмечает своё 240-летие. Здесь молились русские императоры и крестил своих детей Александр Пушкин. А чем живут храм и его прихожане сейчас?

 
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