Юбилей Каменноостровского храма

09 июля, понедельник, 15:17

Небольшой храм на Каменном острове на первый взгляд выглядит как католический костел или протестантская кирха. Но это православная церковь Рождества Иоанна Предтечи, которая была построена ещё при Екатерине второй и в этом году отмечает своё 240-летие. Здесь молились русские императоры и крестил своих детей Александр Пушкин. А чем живут храм и его прихожане сейчас?