Небольшой храм на Каменном острове на первый взгляд выглядит как католический костел или протестантская кирха. Но это православная церковь Рождества Иоанна Предтечи, которая была построена ещё при Екатерине второй и в этом году отмечает своё 240-летие. Здесь молились русские императоры и крестил своих детей Александр Пушкин. А чем живут храм и его прихожане сейчас?
09 июля, понедельник, 15:17
Юбилей Каменноостровского храма
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