Ярмарка искусства, фестиваль музыки Стравинского, гастроли театра «Эрмитаж», мастер-класс каллиграфии и выставка фото дикой природы

17 июня, пятница, 09:03

Первая ярмарка современного искусства «1703» расположилась в Манеже. Мариинский театра подготовил музыкальную программу к 140-летию Игоря Стравинского: симфонические концерты и знаменитые балетные спектакли «Русских сезонов» Дягилева. Эти и другие события культурной жизни Санкт-Петербурга в нашем обзоре

Московский театр "Эрмитаж" покажет на сцене Молодёжного театра на Фонтанке две постановки в рамках "Больших гастролей". Выставка "Времён связующая нить" демонстрирует искусство каллиграфии и живопись с элементами монгольского письма. Музейно-выставочный центр РОСФОТО показывает "Первозданную Россию" — запечатлённую фотохудожниками дикую природу разных уголков нашей страны.

Евгений Борисов, Олег Подъячев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.