Дайджест событий культуры. Что посмотреть в Петербурге?

16 июля, пятница, 11:06

Джазовый фестиваль Бродский Драйв, новый спектакль "Бесы", выставка итальянских футуристов и "Точка доступа" - в обзоре культурных событий.

Создавая сценическую версию романа "Бесы", режиссер Алексей Слюсарчук стремился быть максимально приближенным к первоисточнику. Оставляя самое важное, не отвлекаясь на эпизодические роли. Главным было – передать атмосферу и глубину, вовлекая зрителей в размышление о том, что происходит с человеком в конце его жизни.

Премьера спектакля – в ближайшие выходные, 17 и 18 июля.

ОТБИВКА

В тени Шереметевского сада вновь зазвучит джаз. Фестиваль Бродский драйв начнется сегодня вечером и продлится три дня. Это десять музыкальных программ, которые знакомят слушателей с разнообразием современного джаза и которые можно услышать только здесь. На открытии прозвучат русские гусли и индийская табла.

В этом году, как и в прошлом, фестиваль пройдет в онлайн формате, трансляция будет вестись на сайтах музея ахматовой и портале "Культура РФ".

ОТБИВКА

С чего начался русский футуризм? Новая выставка в русском музее отправляет зрителей к истокам – "Манифесту футуризма" Филиппо Маринетти, который нашел отклик во всем мире. Зрители имеют возможность сравнить работы итальянских и русских авангардистов, созданных под его влиянием.

На выставке в Инженерном замке 50 работ русских кубофутуристов и 26 шедевров итальянских коллег из собрания Джанни Маттиоли, которые признаны национальным достоянием Италии и уже 40 лет не покидали территории этой страны.

ОТБИВКА

Международный Летний фестиваль искусств "Точка доступа" проходит в Петербурге. Это крупнейший форум экспериментального, сайт-специфического и иммерсивного искусства в России. Фестиваль длится почти две недели, из ближайших ярких событий: перфоманс Бенефис Розы Хайруллиной.

ОТБИВКА

Борис Эйфман отметит юбилей на сцене Александринского театра. 22 июля прославленному хореографу исполнится 75 лет. В честь круглой даты театр представит любимые балеты: "Анна Каренина", "Эффект Пигмалиона", "Роден, ее вечный идол" и премьеру этого года - постановку "Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана". Именно с него сегодня начнется праздничная серия выступлений.

А накануне юбиляр представил книгу-летопись "Балет Бориса Эйфмана. Магический театр танца" - о 40-летней истории коллектива, с эксклюзивными воспоминаниями артистов и статьями критиков.

Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Катерина Горбачева и Владимир Пивнев. Первый канал -Петербург.