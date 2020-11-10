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10 ноября, вторник, 11:16

Восточное искусство в русском исполнении. Петербургская художница Ксения Лаврова и ее одушевленные персонажи

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Африканские женщины племени Мурси с детства носили в нижней губе керамическое блюдце - это был символ красоты и богатства, а вот аристократки древней Японии непременно выбеливали лицо, чернили зубы и красили губы зеленым - в цвет весны. Типы красоты и представления о ней невероятно разнообразны и петербургская художница Ксения Лаврова изучает и воспевает их в своих картинах, книжных иллюстрациях, фарфоре, изделиях из текстиля.  

"Киото,  почему-то снится Киото,  песок под ногами,  снится как я иду". 

Ксения Лаврова никогда не была в Киото  и вообще в Японии, но те, кто видят ее работы, спрашивают: как давно вы вернулись оттуда? Восток в жизни выпускницы Академии Штиглица возник спонтанно и захватил все ее творчество.                                                                                                    

Ксения Лаврова, художница: "Я прочла книгу академика Алексеева и  поняла,  что заболела Китаем, Японией, вообще, Востоком -  получилось так, что пошла учить китайский язык"  .                                          

Ксения начала изучать китайский в 30 лет, чтобы глубже понять культуру героинь любимых книг. "Сон в Красном тереме" Цао Сюэцинь, "Записки у изголовья" Сэй Сенагон. Потому так живо в петербургской  мастерской оживают герои книг.

 

 
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