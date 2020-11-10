Восточное искусство в русском исполнении. Петербургская художница Ксения Лаврова и ее одушевленные персонажи

10 ноября, вторник, 11:16

Африканские женщины племени Мурси с детства носили в нижней губе керамическое блюдце - это был символ красоты и богатства, а вот аристократки древней Японии непременно выбеливали лицо, чернили зубы и красили губы зеленым - в цвет весны. Типы красоты и представления о ней невероятно разнообразны и петербургская художница Ксения Лаврова изучает и воспевает их в своих картинах, книжных иллюстрациях, фарфоре, изделиях из текстиля.

"Киото, почему-то снится Киото, песок под ногами, снится как я иду".

Ксения Лаврова никогда не была в Киото и вообще в Японии, но те, кто видят ее работы, спрашивают: как давно вы вернулись оттуда? Восток в жизни выпускницы Академии Штиглица возник спонтанно и захватил все ее творчество.

Ксения Лаврова, художница: "Я прочла книгу академика Алексеева и поняла, что заболела Китаем, Японией, вообще, Востоком - получилось так, что пошла учить китайский язык" .

Ксения начала изучать китайский в 30 лет, чтобы глубже понять культуру героинь любимых книг. "Сон в Красном тереме" Цао Сюэцинь, "Записки у изголовья" Сэй Сенагон. Потому так живо в петербургской мастерской оживают герои книг.