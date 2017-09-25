WATERFRONT. Урбанистический проект с видом на воду

25 сентября, понедельник, 15:07

Эти железные трубы когда-то служили вытяжкой для заводского пространства. Сегодня они часть арт-объекта. Недели северных стран в этом году открылись довольно необычным проектом – выставкой-дискуссией на тему городского пространства в прибрежных зонах. Побывал на ней и Первый канал.

Набухшие подвесные потолки, фановые трубы, лебеди из старых автомобильных шин. Вода должна быть всегда на виду, считают петербургские художники, чьи работы в эти дни представлены на выставке «Вотерфронт». Индустриальные арт-объекты и сложно устроенные инсталляции призваны дать ответ лишь на один вопрос: какими должны быть современные города у воды?

Альбина Мотор – Продюсер проекта:

"Это художественно-урбанистический проект, он состоит из двух составляющих: это выставка современного искусства и двухдневная конференция. Вся история посвящена одной теме – взаимодействие человека, живущего в городе на воде, с прибрежным пространством, с набережными; как вода влияет на качество жизни в современном городе."

Главная мысль – городу необходимо развивать культуру повседневного использования воды. Соседи из скандинавских стран уже давно проводят выходные, катаясь на собственных лодках. В Копенгагене, например, прямо в открытом море организовали открытый бассейн, где все желающие могут купаться и загорать на набережных в центре города.

Ларс Анкер Ангантир – Представитель департамента окружающей среды Копенгагена:

"Для нас самое главное - сделать набережные таким живым пространством, где много уютных уголков и различных мест для отдыха. Мы хотим, чтобы людям там было удобно, потому что вода очень многое дает, она помогает расслабиться и успокоиться, набраться сил. И сейчас мы перестраиваем индустриальные объекты, находящие в гавани Копенгагена, в общественные пространства."

Именно таким уютным местом в Петербурге должна стать набережная на территории завода «Севкабель». Сейчас здесь заканчиваются работы по обустройству общественной территории. Здесь можно будет не только спокойно выпить чашечку кофе, наслаждаясь видами северной столицы, но и поиграть с детьми в различные игры и даже позагорать...

Ирина Товкалева. Олег Подъячев. Татьяна Осипова. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.

