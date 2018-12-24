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24 декабря, понедельник, 14:59

Всероссийский Дед Мороз открыл сезон новогодних чудес в Петербурге

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Петербург посетил настоящий Дед Мороз из Великого Устюга. По традиции, он сначала объехал детские дома и больницы, а затем отправился на Дворцовую площадь, где дал старт новогодним празднествам.

Маша Филина весь год мечтала увидеть Деда Мороза из Великого Устюга, ведь именно он - тот настоящий волшебник, который творит чудеса. А это значит, что можно загадать самое заветное желание. Девочка мечтает посетить  Японию и верит , что поездка обязательно состоится.

Мария Филина:
"Несмотря на мой возраст, все-таки 15 лет, но я все равно верю в Деда Мороза, потому что чудеса действительно в нашей жизни случаются..."

Свой визит в Петербург Всероссийский Дед Мороз начал с детского хосписа. Ребята здесь его очень ждали: писали письма с пожеланиями, готовили выступления – весь декабрь учили стихи и песни. Волшебник приехал не с пустыми руками – привез подарки, которые этим детям особенно необходимы.

Всероссийский Дед Мороз:
"Особенность нашего путешествия в том, что помимо традиционных вкусных подарков, мы дарим огромное количество подарков специальных: приборы, которые позволяют прокалывать  пальчик и измерять малышу сахар в крови,  специальные ноутбуки для слабовидящих ребят, сертификаты на препараты, на лекарства." 

Российский Дед Мороз в преддверии Нового года традиционно путешествует по стране. В этом году он отправился в путь 8 ноября: Красноярск, Кемерово, Пермь, Саратов, Тула, Петербург и Москва... Всего в его маршруте 22 остановки. И в каждом городе он первым делом приходит в больницы и детские приюты, где малыши особенно нуждаются в теплом домашнем празднике.

Светлана Мергасова – Воспитатель Центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  родителей:

"Конечно же, нашим детям очень важен приезд Деда Мороза из Великого Устюга. Для них Новый год – это какое-то начало новой жизни..."

Во дворе городской больницы Святой Марии Магдалины специально к приезду Деда Мороза поставили елку. Дед мороз сначала поздравил ребят, которым можно было выходить на улицу, а затем отправился к тем, кто не смог принять участие в веселом празднике. 
 Многие из этих ребят  уже пропустили утренники в садах и школах. А 31 декабря не смогут встретить главный праздник года  дома.  Поэтому Дед Мороз навещает малышей,  чтобы каждый  смог лично попросить свой долгожданный подарок. Но главное, по словам врачей, совсем  не конфеты, а чудеса, которые происходят с ребятами, после такого визита.

Сергей Александров – Заместитель главного врача по медицинской части детской городской больницы Святой Марии Магдалины:
"Больница работает по скорой помощи, и дети сюда попадают ввиду всяких неприятностей, которые с ними происходят, и зачастую это бывает под Новый год..."

Ну, а вечером Всероссийский Дед Мороз отправился на Дворцовую площадь, чтобы дать старт новогодним гуляниям в северной столице. В этом году он появился здесь как по заказу вместе с метелью на воздушном шаре. 
После приветствия на раз, два, три – зажглась главная петербургская елка, а потом на три, два раз – стартовал забег дедов морозов.  Сотни петербургских помощников деда мороза подготовили такой подарок главному волшебнику. В забеге приняли участие почти пять  тысячи человек, причем, не только взрослые, но и дети.

Вместе с елкой на Дворцовой площади зажглись и огни на Ростральных колоннах Стрелки Васильевского острова. Создавать и поддерживать новогоднее настроение иллюминация в Петербурге будет до 15 января.  Ну, а до Нового года остается чуть меньше недели.


Ирина Товкалева. Даниил Кушнеревич.Таятьна Осипова. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.

 
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