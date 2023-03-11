08:14 11 марта, суббота
RSS В избранное
10 марта, пятница, 10:43

Как сохранить почки здоровыми?

Версия для печати

Как живут люди с пересаженной почкой, почему многие все-таки остаются на диализе, и можно ли что-то сделать, чтобы избежать и того и другого? Мы поговорили со специалистами-трансплантологами клинической больницы Святителя Луки и с их пациентами, ведь 10 марта отмечается Всемирный день почки.

Главная проблема почек  в том, что они работают до последнего, будучи уже больными. И  до появления симптомов  могут пройти годы. Узнать о том, что в организме не все в порядке, можно, только проявив личную ответственность.

О том, как сохранить здоровье почек?

Виктория Федорова, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова, Владимир  Пивнев. Первый канал, Петербург

 
Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить
Смотрите по теме
"Умные операционные" в Клинической больнице Святителя ...
27.09.2022, 15:25

"Умные операционные" в Клинической больнице Святителя ...

В больнице Святителя Луки впервые провели трансплантацию ...
20.07.2022, 9:54

В больнице Святителя Луки впервые провели трансплантацию ...

Тема недели

Популярное
7 марта, 10:35
Новые технологии и проверенные специалисты: как лечат душу в Центре психического здоровья на Васильевском острове

Новые технологии и проверенные специалисты: ...

Психическое здоровье

© 2003-2023, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.
Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72, Вконтакте: www.vk.com/1tvspb