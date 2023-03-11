Как сохранить почки здоровыми?

10 марта, пятница, 10:43

Как живут люди с пересаженной почкой, почему многие все-таки остаются на диализе, и можно ли что-то сделать, чтобы избежать и того и другого? Мы поговорили со специалистами-трансплантологами клинической больницы Святителя Луки и с их пациентами, ведь 10 марта отмечается Всемирный день почки.

Главная проблема почек в том, что они работают до последнего, будучи уже больными. И до появления симптомов могут пройти годы. Узнать о том, что в организме не все в порядке, можно, только проявив личную ответственность.

О том, как сохранить здоровье почек?

Виктория Федорова, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал, Петербург