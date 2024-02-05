Всемирный день борьбы против рака. Современные методы лечения и истории выздоровления

05 февраля, понедельник, 15:01

В культурном квартале "Брусницын" готовится к открытию новая выставка под названием "Своевременность" - это художественное высказывание на тему, казалось бы, далёкую от искусства: своевременная медицинская диагностика.

В проекте приняли участие 15 молодых художников. На языке образов и ассоциаций они рассказали о том, как важно вовремя сказать "люблю" своим близким, найти равновесие, вынырнуть из суеты и задуматься о важном.

4 февраля ежегодно отмечается Всемирный день борьбы против рака. И это повод напомнить о том, как важно заботиться о своем здоровье, и может быть, помочь другим справиться с болезнью.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург