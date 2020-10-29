Всемирный день балета отмечаем вместе с Мариинским театром. Кому являлся призрак Мариуса Петипа, из-за кого поклонники воевали друг с другом, у кого берут автографы звезды Мариинки?

29 октября, четверг, 08:58

Сегодня - Всемирный день балета. А русский балет родился здесь, в Мариинском театре 160 лет назад. Кому из великих являлся призрак Петипа, у кого берут автографы премьеры балета и как Мариинский театр поучаствует в праздновании Дня балета - в репортаже на Первом канале.

Балет родился при дворе Людовика 14-го, а в 18-м веке стал излюбленным развлечением русских царей. В октябре 1860-го в Петербурге открылся театр, названный Мариинским по имени императрицы. Но славу "лучшего в мире" русскому балету подарил француз. Мариус Петипа почти 60 лет ставил в России. Его хореография до сих пор в основе большинства классических постановок, а с именем связаны легенды.

Юрий Фатеев, Руководитель балетной труппы Мариинского театра:

"Среди учеников ходила легенда, что Петипа по ночам приходит в зал и продолжает творить. Двое мальчишек Баланчин и Розай решили проверить это— ночью спустились по трубе с балкона вниз и увидели, что у зеркала сидит Петипа..."

Историю эту рассказал Юрий Григорович, начинавший как хореограф в Мариинском, в советские времена Кировском театре. Здесь же ставил спектакли Леонид Якобсон. Габриэла Комлева, исполнявшая в Мариинке весь репертуар: Сильфида, Никия, Золушка, Мехменэ Бану, - танцевала в последнем ироническом падеде маэстро "Ковбои". Комлева не уходила со сцены 32 года и продолжает служить в своем театральном храме: сейчас как педагог-репетитор.

Габриэла Комлева, Балетмейстер-репетитор, народная артистка СССР:

"У каждого зрителя был свой любимый актер, и все спектакли обязательно посещались, были такие горячие поклонники, что даже воевали друг с другом. Я всегда последняя выходила из театра, и меня ждала всегда огромная толпа людей."

ЗК: Балетоманы переместились в соцсети, но премьер Мариинки Владимир Шкляров признался: регулярно дает автографы и берет, последний раз - у искрометных солистов кабаре Мулен руж, в юности - у Фаруха Рузиматова в роли Дон Кихота. Теперь сам исполняет эту партию и еще более 50. Пандемия ежедневные балетные классы увела в зум, а с конца мая артисты заново оценили счастье живых репетиций и спектаклей.

Владимир Шкляров, премьер Мариинского театра, заслуженный артист России:

"Я сильно вытряхиваюсь на сцене и не могу уснуть... бывает, позволяю себе вольности, например, проспать урок после спектакля..."

В современном балете все стало выше: рост артистов, батманы, скорость вращения, потому сценический век танцовщика короче, - объясняет Виктория Терешкина, обладательница двух высших театральных наград "Золотой софит. Работа с современными хореографами требует еще и полной перестройки тела. За время пандемии Виктория освоила роль в спектакле "Лунный Пьеро" Алексея Ратманского по зуму, для артиста Мариинки невозможного нет.

Виктория Терешкина, Прима-балерина Мариинского театра, народная артистка России:

"Алексей нас вытягивал на 200 процентов, это было очень тяжело, он в камеру видел каждую мелочь, каждый нюанс..."

Физическую силу хрупких солисток можно оценить в костюмерной. Сценический костюм из спектакля "Парк" Анжелена Прельжокажа мне не удалось даже приподнять. Костюмеры на спектаклях тоже показывают свою технику... скоростного переодевания.

Надежда Васильева, Костюмер солистов балета:

"Маргарита и Арман" - он идет со сцены, мы должны снять с него фрак, манишку и быстро надеть на него такую рубашку, и чтобы он успел еще вернуться на сцену, и все это за 30 секунд."

Сегодня, в честь Всемирного дня балета, в соцсетях Мариинки с часу дня до пяти вечера можно будет заглянуть на балетную репетицию Виктории Терешкиной и мастер-класс Юрия Фатеева, послушать балерин трех поколений и поучаствовать в видеовикторине, где вопросы будут задавать артисты Мариинки. А вечером в Мариинском пройдет "Корсар" - балетный шедевр Мариуса Петипа.