Все звезды - в Шушенское!

24 июля, вторник, 12:01

Зачем иностранцы едут в Сибирь? О фестивале этнической музыки и ремесел в Шушенском.

В поселке Шушенское провёл около трех лет в ссылке Владимир Ленин. Здесь он написал "Развитие капитализма" в России и женился на Надежде Константиновне. Теперь сибирская деревня стала музеем под открытым небом - одной из площадок проведения фестиваля "Мир Сибири".

Если раньше в Сибирь обычно ссылали, то теперь гости со всего мира приезжают сюда добровольно. Что думают об этих краях музыканты из Японии и Колумбии и как на эту поездку решился знаменитый Горан Брегович, расскажем в нашем репортаже прямо из Шушенского специально для Петербурга.