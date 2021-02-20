Все фонды Российской национальной библиотеки в цифровом варианте, доступные из любой точки нашей страны. Когда это станет возможным?

20 февраля, суббота, 12:27

Любая история должна быть подтверждена фактами, а факт вещь, хоть и упрямая, но требующая должного ухода. Зачем в век глобальной цифровизации хранить книжные памятники и бумажные свидетельства эпохи?

Российская национальная библиотека анонсировала в этом году массовую реставрацию и оцифровку периодических изданий. Самое полное в нашей стране собрание русских газет Российской империи, советского периода и современной России насчитывает более 800 тысяч единиц хранения.

Некоторые наиболее востребованные подшивки газет выведены с абонемента уже больше 10 лет. Благодаря переводу в цифровой формат, они снова станут доступны читателям и исследователям. Книги в отличие от газет – вещь более основательная, но по истечении нескольких веков даже они сдаются неумолимому времени. Однако, вот на этой, кстати, единственной в мире машине подобной конструкции, в отделе консервации библиотечных фондов, книгу любого возраста в буквальном смысле восстанавливают.

Механизированное восстановление книги позволяет продлить жизнь большому числу книг, но не всем. Особо ценным и особо сложным книжным фолиантам предписан индивидуальный подход. Надежда Куликова – художник-реставратор, работает с книгами более 40 лет. Порой на ее рабочий стол попадают исторические документы, которые впору назвать обрывками, а на свидетелями эпохи. Кстати, в своей работе Надежда Алексеевна также видит много общего с медициной.

После того, как книга восстановлена, ее можно сканировать, то есть переводить в цифровой формат, который станет доступен для читателей не только в залах РНБ, но и в библиотеках всей страны. Однако, цель которую преследуют в Российской национальной библиотеке, не заключается в простом изготовлении цифровой копии того или иного произведения.

Каждая книга, представляющая интерес для историков, литераторов и искусствоведов – это памятник, который содержит не только текст, но и свидетельства эпохи. Исследуя книгу с помощью современных технических средств, можно выяснить удивительные вещи – датировать ее рождение не только конкретным веком, но и десятилетием. Книга может рассказать о быте своего времени и востребованности читателями.

Пока в Российской национальной библиотеке только накапливают необходимый объем знаний и информации, которая в будущем будет содержаться в цифровой модели каждого книжного памятника. Но, наравне с этим ежедневно идет и более простая, но от этого не менее важная работа.

Тимур Мамонов, Олег Подъячев, Линда Черкасова и Ангелина Введенская. Первый канал, Петербург.