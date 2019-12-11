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11 декабря, среда, 14:11

Все дети имеют право на семьи и свою комнату

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Пожарить блинчики и сварить чашку кофе – вот такой завтрак сегодня могут приготовить себе и воспитанники детских домов. Освоить элементарные бытовые умения – одна из приоритетных задач программы по адаптации детей-сирот к повседневной жизни.

Собственная кухня, ванная, гостиная и даже спальня - вот так теперь живут воспитанники детских домов. В Центре содействия семейному воспитанию №8  целый этаж переделан под модернизированное жилье. Теперь здесь нет групп, а есть отдельные квартиры, где живут "семьи". Например, в этой – девять мальчишек от 7 до 12 лет. Роль родителей выполняют воспитатели. Сегодня ребята под присмотром "мамы", а завтра их воспитанием будет заниматься "папа".

Костя попал сюда четыре месяца назад. До этого он жил в семье, которую по решению суда лишили родительских прав. Но о существовании многих бытовых условий мальчик даже и не знал. Воспитателям пришлось учить его многому заново. И возвращаться обратно ребенок теперь категорически не хочет.

Социальный эксперимент в Центре содействия семейному воспитанию №8  начался полтора года назад с открытия двух- четырёх комнатных квартир. Проживание в семье -  первый этап по адаптации воспитанников детских домов, где дети учатся готовить, разделять и использовать пространство, следить за чистотой и другим элементарным, но очень нужным вещам. А уже в подростковом возрасте они переходят на следующий уровень.

Катя живет в детском доме с трех лет. Поэтому, о жизни в семье она ничего не помнит. Все, что умеет – это заслуга воспитателей, признается девочка. Сейчас она на втором уровне адаптации, где каждый воспитанник может приготовить себе сам все, что захочет.  Поэтому у Екатерины сегодня на завтрак блины.  О планах на будущее делится с удовольствием – мечтает переехать в собственную квартиру и взять на воспитание ребенка-сироту.

Главная задача второго уровня – подготовить ребенка к самостоятельной жизни. Раньше, например,  даже чай подростки пили только в столовой, а теперь могут обслужить себя сами. Такие шаги помогают детям, оставшимся без попечения родителей, лучше адаптироваться в обществе. 

Третий заключительный этап адаптации предполагает самостоятельную жизнь в отдельных, пока еще социальных квартирах, но под наблюдением педагогов. Он заработает в Центре содействия семейному воспитанию №8  уже весной. Главная задача последнего уровня – научить детей максимально обособленному существованию. Юлия Лепайнек очень ждет этого момента. Поскольку ей вскоре придётся покинуть стены детского дома, а особого опыта самостоятельной жизни у нее пока нет.

Предполагается, что педагоги вместе с психологами на последнем этапе будут направлять воспитанников детских домов до тех пор, пока ребенок сам не захочет отделиться, чтобы создать свою семью и уйти в собственное плавание по жизни.

Ирина Товкалева, Антон Голубев, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал, Петербург.

 
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