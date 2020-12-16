Все дети имеют право на образование и на комфортные условия в учебных заведениях! Какие возможности образования предоставляет Петербург для детей с особыми потребностями

15 декабря, вторник, 12:50

Уже два года как Россия вступила в Десятилетие детства. Впереди не только масштабные планы, но и масса нерешенных проблем. Среди наиболее актуальных тем - инклюзивное образование и обучение детей с ограниченными возможностями. Многие, по традиции, рассуждают о них "в общем и целом", мы же хотим рассказать о частностях - реальных примерах действующих петербургских школ.

Многим деткам, чтобы хорошо закрепиться вначале жизненного пути, нужна дополнительная помощь. В этом детском саду в Невском районе на полный день приходят дети с различными особенностями: тяжёлыми нарушениями речи, задержкой психического развития, расстройствами аутистического спектра. С каждым ребенком работают не только психологи, дефектологи, но и персональный тьютор. Причем по индивидуальной программе сопровождения, созданной с учетом их специфических потребностей.

Нина Иванова, Воспитатель детского сада №103 Невского района Санкт-Петербурга:

"Если у нас страдают коммуникативные навыки, то мы стараемся их развивать - в играх, задачах. Если у нас страдают культурно-гигиенические навыки, самообслуживание, то мы помогаем ребенку учиться это делать с помощью визуальной поддержки, с помощью тех же специалистов и ассистентов. Так же мы работаем с родителями и помогаем им в домашних условиях обучать и продолжать это обучение дома".

Тьюторы помогают организовать для таких детей индивидуальную поддержку. В каждой группе могут одновременно находиться не более трех детей с аутизмом. Вместе со своими сверстниками дети учатся общаться, играть, выполнять учебные задания, участвуют в совместных мероприятиях и праздниках, посещают музеи.

Елена Морковкина, Заведующая детским садом №103 Невского района Санкт-Петербурга:

"Уникальность нашего детского сада состоит в том, что мы работаем с детьми с разными стартовыми возможностями. У нас создано образовательное пространство необычное, авторское, мастерские для детей сенсорных технологий. У нас созданы условия для детей с ранним детским аутизмом. Мы работаем в различных проектах".

Детский сад – лишь первая ступень для адаптации в обществе и не мало важная. Но дальше – школа. В Петербурге насчитывается около сотни коррекционных школ. В самом названии нет ничего зловещего, хотя некоторые родители боятся их как огня. Однако есть школы, которые могут служить наглядной рекламой прогрессивного подхода к коррекционному образованию.

Анна Кочетова, Директор школы №627 Невского района Санкт-Петербурга:

"Если смотреть на процесс обучения, то наша школа ничем не отличается от массовой школы. Утром дети приходят в классы, другой вопрос, что созданы условия немного другие. В нашей школе – это маленькая наполняемость классов. С одним классом работает большое количество педагогов, логопедов, специалистов. И конечно для каждого ребенка создается учебный индивидуальный план".

Все дети могут быть успешными, радовать своих учителей и родителей! Но понятие успеха для каждого ребёнка разное. Для кого-то огромным достижением станет то, что за несколько месяцев они научатся откликаться на собственное имя и даже называть его. А кто-то научится самостоятельно одеваться и раздеваться. Педагоги этой школы делают все, чтобы каждый ребёнок стал немного счастливее. Здесь есть прямая зависимость. Когда человек с ментальной инвалидностью становится хоть немного самостоятельнее, он сам испытывает огромную радость.

Анастасия Столбова, мама ученика школы №627 Невского района Санкт-Петербурга:

"Добились того, что сейчас ребенок самостоятельно более или менее ходит, хоть и не ровно, как обычный здоровый ребенок. Но тем не менее. Плюс еще занимается дополнительно хоккеем".

Татьяна Кучерова, мама ученицы школы №627 Невского района Санкт-Петербурга:

"Прогресс безусловно, есть. Она хорошо научилась работать в коллективе, где меняются педагоги-предметники. Более коммуникабельным ребенок стал".

Еще десять лет назад многих детей с различными нарушениями считали необучаемыми. Для них в полную силу система образования заработала пару лет назад. И сегодня инклюзия стала почти нормой. В этой школе в Невском районе полторы тысячи учеников. Восемнадцать из них – особые и им нужно немного больше внимания. Тьюторы с этими детьми даже на перемене. А порой и одноклассники становятся наставниками.

Ирина Карпицкая, Директор школы №691 Невского района Санкт-Петербурга:

"Для нас эти дети не считаются особыми. Они вошли в общую педагогическую практику и такие же, как и все. К ним и дети не относятся, как к особенным. Они участвуют во всей нашей школьной жизни и поэтому, наверное, чувствуют себя довольно комфортно и их развитие в общей среде происходит, мне кажется, более быстро, интенсивно, чем когда они находятся в коррекционных практиках".

Каждый в нашей стране имеет право на образование, и любой ребенок имеет право получать его там, где ему комфортно. В Петербурге есть все условия для детского обучения, с учетом индивидуальной особенности каждого. Выбор лучшего остается за родителями.

Игорь Цыжонов. Даниил Кушнеревич. Линда Черкасова и Ангелина Введенская. Певый канал. Петербург.