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06 февраля, понедельник, 13:03

Врачи НИИ Джанелидзе спешат на помощь

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Двадцать четыре часа, семь дней в неделю, триста шестьдесят пять дней в году здесь борются за чью-то жизнь и здоровье. НИИ скорой помощи им. Джанелидзе отмечает 85 лет. На машинах скорой помощи, вертолетом сюда доставляют пациентов с травмами, ожогами, инфарктами и инсультами. Здесь сделано все для оказания экстренной медицинской помощи.

 НИИ Джанелидзе работает в тесной связке с городской станцией скорой помощи и за год принимает шестьдесят пять тысяч пациентов. Кареты неотложки здесь останавливаются каждые пять минут. Главный принцип работы врачей НИИ Джанелидзе: соблюдение стратегии «золотого часа» или «терапевтического окна» - тех самых 60 минут, когда врачи становятся равными богам и только от них зависит дальнейшая жизнь и судьба человека. По частоте обращений «сердечные дела» стоят в первых рядах. За ними следуют травмы и иные острые состояния, связанные с  позвоночником, потом острые состояния ЖКТ, оперативное лечение гематом головного мозга, ну и, конечно, сочетанные травмы - так называемая "медицина катастроф". Но есть и другие проблемы.

 

Валерий Парфенов, директор Петербургского НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе: "Мы одновременно с оказанием неотложной помощи выполняем роль вытрезвителя. Ежедневно к нам поступают 30-35 пациентов в нетрезвом состоянии и токсикологические больные, поскольку у нас работает токсикологический центр.  Из года в год количество  таких пациентов растет".

 
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