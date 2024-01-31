Воскресная школа, зооуголок и студия звукозаписи. Необычный храм в Осиновой роще

30 января, вторник, 19:00

Пони по кличке Молли - живая достопримечательность и любимица всех прихожан храма Василия Великого в Осиновой Роще, особенно детей. При нём устроен небольшой контактный зоопарк, где живут кролики, куры и козы. А ухаживают за ними люди, которые раньше были городскими бездомными - и здесь обрели дом.

Храм святителя Василия Великого в Осиновой Роще объединил под своей крышей самых разных людей. Его настоятель, отец Анатолий, помимо службы здесь, занят восстановлением еще двух храмов - в деревнях Ленинградской области. Для того, чтобы и там возродилась духовная жизнь.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург