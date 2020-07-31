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29 июля, среда, 10:08

Волхов и Кириши. Планы по благоустройству и текущие решения

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Кириши и Волхов – два города Ленинградской области, каждый со своей спецификой и своим уровнем благоустройства. Но в этом году их объединяет тот факт, что населенные пункты подали заявку на федеральный конкурс по благоустройству от Минстроя.

В этом году Ленинградская область подала на федеральный конкурс 6 заявок от разных населенных пунктов. Надежду на победу и получение гранта питают все, но даже неудача не должна прерывать начатый процесс по благоустройству.

 

Екатерина Манжула – директор Центра компетенций Ленинградской области:  "Те проекты, которые не пройдут в конкурсе Минстроя, на них будет выделена субсидия из программы формирования комфортной городской среды, которая действует у нас на протяжении 4 лет. Первый этап будет реализован по данной программе, а в дальнейшем мы доработаем проекты с учетом замечаний, который вынесут судьи и подадим их на следующий год, чтобы там победить". 

 

 
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29 июля, 10:08
Волхов и Кириши. Планы по благоустройству и текущие решения

Волхов и Кириши. Планы по благоустройству ...

Волхов и Кириши - благоустройство в настоящем времени и в планах.

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