Военные панорамы - как способ погружения в историю

15 января, пятница, 10:10

Как рассказать о Великой Отечественной Войне понятно, доступно и по-современному?

Диорама "Прорыв блокады Ленинграда" была открыта в одной из опор Ладожского моста в 1985 году и с тех пор, пожалуй, каждый школьник Ленинграда, а затем и Петербурга, хоть единожды здесь побывал и на основе этой картины формировал свое представление о тех гороических и трагических днях.

Диорама у Ладожского моста была необычным музеем для своего времени, да и сегодня в 21-м веке она не потеряла актуальности и по-прежнему вызывает интерес.

Несколько лет назад, по соседству с ней была открыта трехмерная или как ее иногда называют иммерсивная панорама "Прорыв" которая стала логичным продолжением советской диорамы. Новая экспозиция сразу же вызвала ажиотаж и в первые месяцы очереди из посетителей были в порядке вещей. Такой повышенный интерес объясняется тем, что здесь у любого посетителя появляется возможность не просто увидеть войну, но в буквальном смысле почувствовать ее. Очень примечателен тот факт, что автором этой трехмерной панорамы, а также других похожих проектов в нашей стране стал житель Шлиссельбурга – Дмитрий Поштаренко. В его детстве найти ржавый автомат, копая грядку на огороде было довольно обычным событием.

Именно тогда на вахтах в поисковых отрядах у Дмитрия появилась мечта – показать войну не через музейные предметы, обезличенные рассказы и важные даты больших сражений, а через истории людей. Первой прОбой стала нашумевшая "Битва за Берлин. Подвиг Знаменосцев". Выставку сначала смонтировали в Петербурге в Ленэкспо, а после того, как ее посетил президент страны, перевезли уже на постоянную экспозицию в Москву. А далее более полутора десятков проектов по всей нашей стране. Один из последних - передвижная экспозиция "Поезд Победы", смонтированная внутри настоящего действующего железнодорожного состава. Поезд заглянул в Петербург всего на пару дней в прошлом году и отправился в дальнейшее турне по всей нашей стране.

Команда "Невский баталист", которая работает над каждым из проектов Дмитрия Поштаренко, это уникальное сочетание специалистов. Здесь работа сварщиков тесно связана с задачами художников, скульпторы работают совместно с историками и компьютерными специалистами. Наверное поэтому, каждая новая трехмерная панорама получается интересней и болеенасыщенной, чем предыдущая. С осени прошлого года и до конца января в нашем городе действует одна из самых масштабных трехмерных панорам, созданная командой "Невского баталиста" - "Память говорит. Дорога через войну"

О войне можно рассказывать по разному – насыщенными батальными сценами с большим количеством героев или лаконичными надписями на руинах городов. Главное, что подкупает в этих залах – максимальная достоверность в предметах, людях и даже фотографиях. Трехмерная панорама "Дорога через войну" будет работать в Петербурге, в пространстве Севкабель порт до конца января, а вот дальнейшая судьба экспозиции пока неизвестна, так что, стоит успеть увидеть ее своими глазами.

Тимур Мамонов, Антон Голубев, Татьяна Осипова и Ангелина Введенская. Первый канал - Петербург.