Петербургским прыгунам вновь вернули воду: бассейн, пригодный для прыжков, открылся после ремонта

13 марта, среда, 11:34

Петербургским прыгунам в воду вернули воду. Самый востребованный в городе бассейн, пригодный для прыжков, открылся после ремонта. Однако, несмотря на счастливый исход, ситуация обнаружила целый пласт проблем с развитием водных видов спорта в Петербурге.