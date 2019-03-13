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13 марта, среда, 11:34

Петербургским прыгунам вновь вернули воду: бассейн, пригодный для прыжков, открылся после ремонта

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Петербургским прыгунам в воду вернули воду. Самый востребованный в городе бассейн, пригодный для прыжков, открылся после ремонта. Однако, несмотря на счастливый исход, ситуация обнаружила целый пласт проблем с развитием водных видов спорта в Петербурге.

 
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