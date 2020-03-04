Современный образ жизни способствует ухудшению слуха и его потере. Как слышать мир без последствий и помочь тем, кто не слышит?

03 марта, вторник, 12:42

СуперЛига Ультра Хранителей — коротко С.Л.У.Х. - это три школьника, которые знают секретный жестовый язык и открывают в себе новые способности. Комиксы об этих супергероях придумали две мамы слабослышащих детей, чтобы помочь им чувствовать себя увереннее. О творческом проекте и новейших медицинских разработках...

Создать первый инклюзивный комикс в России его авторов, Зою и Аллу, сподвигла личная история и желание помочь другим. Их дети носят кохлеарные имплантаты - электронные устройства, вживленные во внутреннее ухо, благодаря которым могут слышать, говорить и учиться в обычных школах.

На проект получили грант. Один из героев слышит с помощью импланта, другой не слышит совсем, а девочка вундеркинд здорова, но выучила жестовый язык, чтобы общаться со своими друзьями. К комиксу прилагаются раскраска и наклейки.

Все 500 экземпляров быстро разошлись среди слабослышащих детей и их одноклассников. В следующих выпусках супергерои будут спасать планету от мусора и бороться с оскорблениями в сети. В действительности у прототипов этих персонажей тоже есть супер силы: пережить кохлеарную имплантацию, пройти курс реабилитации и раз за разом объяснять окружающим, что за странная штука у них над ухом.

Дима ходит в обычную школу, хорошо учится, а недавно стал моделью инклюзивного фотоагенства. Научить детей пользоваться "специальным ухом" и не потеряться в звуковом хаосе мира призван главный проект его мамы - "Я тебя слышу". Это серия видеоуроков по реабилитации после кохлеарной имплантации.

Елена и Саша переехали в Петербург из Ростовской области. Во многом благодаря проекту, чтобы продолжить начатое дело. Уроки помогли уже сотням семей. И во Всемирный день слуха, который ежегодно отмечается 3 марта, Алла и Зоя напоминают, что потерять слух может любой человек.

Все дороги детей, имеющих проблемы со слухом, ведут в городской сурдологический центр. Он один в городе. К международной дате здесь презентовали два ноу-хау. Одно из них помогает оценить, насколько хорошо подобран слуховой аппарат. Часто врачи не могут понять – все ли звуки слышит ребенок.

Врачи очень долго подбирали параметры звука, который дает наиболее объективный результат.

Еще одна методика направлена на то, чтобы научить ребенка, которому недавно надели слуховой аппарат или поставили имплант, реагировать на звук. Занятия проводятся в бассейне.

На изобретение недавно оформили патент, исследования длились год. Одни из первых участников – семья Птичкиных.

Семья переехала в Петербург из Псковской области. Там они думали, что шансов на восстановление слуха нет. Теперь воодушевлены результатом.

В современном мире нарушения слуха становятся проблемой для все большего количества людей. И врачи, и активисты мечтали бы ограничить громкость звука в наушниках, колонках, в кинотеатрах и на концертах. И хотя бы во Всемирный день слуха просят всех убавить громкость.

Юлия Демьянова, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый канал, Петербург.