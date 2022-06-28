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28 июня, вторник, 10:13

Вкусный Петербург. День гастротуриста. Продолжение

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Одно из отличительных качеств петербургского гастромира - это большой выбор национальных блюд, новых прочтений этих блюд и форматов заведений общепита. Часто можно заметить, как это смешивается, образуется так называемый фьюжен-коктейль из различных кулинарных традиций.

За один день вы сможете пройти путь от стритфуда до ресторана, достойного мишленовских звёзд, и даже недели отпуска не хватит, чтобы попробовать все лучшие блюда петербургской кухни и ощутить все прелести хорошего сервиса. Мы рассказываем, на что точно стоит обратить внимание. Обед, кофе-брэйк и ужин.

Абас Али-заде, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург

 

 
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