Цветы в память о погибших в школе Казани. Выступление губернатора в ЗаксСе. Акция "Корзина Доброты" для всех нуждающихся состоится 15 мая. Пропуск на Крестовский остров на время проведения ЕВРО 2020

13 мая, четверг, 11:25

Город и общество, экономика и социальная сфера. Мы следим за всеми событиями в Петербурге и рассказываем вам о наиболее важных из них.

Накануне в память о погибших в 175-ой школе города Казани, губернатор Александр Беглов возложил цветы у здания постоянного представительства Республики Татарстан в Петербурге и Ленинградской области. Губернатор также выразил соболезнование президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову.

В Законодательном собрании Петербурга губернатор выступил с ежегодным отчетом о результатах деятельности Правительства. Главной темой и проблемой 2020-го стал коронавирус и реагирование всех служб города на сложившуюся ситуацию. Этому вопросу была посвящена первая часть доклада губернатора. Далее Александр Беглов перешел к экономической и социальной ситуации в Петербурге в минувшем году.

Александр Беглов – губернатор Санкт-Петербурга

"В отчетном году, несмотря на неблагоприятные прогнозы, сумма доходов бюджета составила 670 миллиардов рублей, что на 30 миллиардов больше, чем в 2019 году. Расходы бюджета составили 710 миллиардов рублей, 98,5% от плана. Мы добились рекордного выполнения плана как раз тогда, когда приходилось считать каждый рубль".

2021-й год был объявлен Годом науки и технологии и в Петербурге, уже начала действовать концепция научно-технологического развития. В ближайшие годы в Северной столице должны появиться 5 научных центров мирового уровня. Также одной из приоритетных задач в текущем году Александр Беглов назвал ускоренную реорганизацию амбулаторного звена Петербургского здравоохранения и цифровизацию отрасли. В рамках национального проекта в Петербурге стартует программа модернизации поликлиник с годовым бюджетом более 3,5 миллиардов рублей.

12 мая по всем мире отмечали День медицинской сестры. В Петербурге также поздравили медицинских работников: в концертном зале Дома офицеров состоялся концерт, со сцены звучали слова благодарности за тот нелегкий труд, который выпал на долю врачей и медсестер за последний год.

Александр Беглов – губернатор Санкт-Петербурга:

"Я сегодня хочу сказать спасибо всем, кто боролся и КОВИДом и продолжает бороться. Огромные слова благодарности и низкий поклон".

За высокий профессионализм и многолетний плодотворный труд Александр Беглов вручил Благодарности Губернатора 18 сотрудникам петербургских медицинских учреждений.

В ближайшую субботу, 15 мая в Петербурге уже в 6-й раз пройдет общегородской продовольственный благотворительный марафон "Корзина Доброты". В этот день с 10 часов утра до 6 часов вечера во всех магазинах Санкт-Петербурга и Ленинградской области волонтеры будут собирать продуктовые наборы для одиноких пожилых людей, многодетных семей и семей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации.

Дмитрий Антонов – руководитель пресс-службы Центра городских волонтеров Санкт-Петербурга:

"Любой человек может в этот день прийти. Совершить свои ежедневные покупки и также передать волонтеру какой-нибудь нескоропортящийся продукт - это гречка, мука, макароны. Это все будет упаковано и довезено до адресата".

Собранные продукты будут расфасованы в отдельные "корзины доброты" уже на следующий день 16 мая и отправлены адресатам. За более чем 5 лет проведения, подобные марафоны прошли в разных городах нашей страны и помощь, благодаря неравнодушным людям получили десятки тысяч семей.

Санкт-Петербург готовится принимать матчи футбольного Чемпионата Европы. Все они пройдут на стадионе на Крестовском острове. Движение транспорта в дни матча будет существенно ограничено. Тем жителям, кто проживает на острове или работает на его территории, стоит позаботиться об оформлении специального пропуска.

Виталий Симонов – начальник отдела по работе со СМИ МФЦ Санкт-Петербурга:

"Подать документы можно в двух МФЦ Петроградского района, которые расположены на улице Красного курсанта и Каменноостровском проспекте. Тринадцать рабочих дней - это максимальный срок получения пропусков. 12 июня уже пройдет первый матч".

Подать документы на получение пропусков в МФЦ Петроградского района можно без предварительной записи. В Петербурге состоятся 7 матчей чемпионата Европы, которые пройдут с 12 июня по 2 июля.

Тимур Мамонов, Александр Дружинин, Линда Черкасова и Ангелина Введенская. Первый канал, Петербург.