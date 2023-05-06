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05 мая, пятница, 11:00

Премьера спектакля «Раскинулось море широко», выставка «Золотая звезда героя», фестиваль «Музыкальная коллекция» и другие события культурной жизни города

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Обзор самых ярких событий культурной жизни города.

В Театре музыкальной комедии готовят премьеру оперетты "Раскинулось море широко", созданной на основе постановки 1942 года.

В Музее обороны и блокады Ленинграда можно увидеть золотую звезду города-героя Ленинграда.

В Филармонии открылся фестиваль "Музыкальная коллекция". Большая концертная программа запланирована до конца мая.

В Музее религии открылась выставка "Жизнь и память", посвящённая Михаилу Илларионовичу Кутузову.

Музыкальный фестиваль "Дворцы Санкт-Петербурга" на концерте в Президентской библиотеке представит премьеру современной кантаты Виктора Соболева на слова фронтового поэта Степана Щипачёва.

Подробности – Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург.

 
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