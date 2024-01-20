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19 января, пятница, 10:21

Выставки и концерты к 80-летию освобождения Ленинграда от блокады, гастроли театра имени А.С. Пушкина и фестиваль коротких пьес Stories

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Обзор событий культурной жизни Санкт-Петербурга в ближайшие дни.

В Музее мостов открылась выставка "Мосты. Дорога. Жизнь".

В Филармонии начался цикл концертов, посвящённых блокадным дням.

В Большом зале Союза художников открылась выставка "Подвигу блокадного Ленинграда посвящается".

В театре "Суббота" проходит V международный фестиваль коротких пьес Stories.

Московский театр имени А.С. Пушкина покажет на сцене БДТ свой новый спектакль "Зойкина квартира".

 

Подробности – Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.

 

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