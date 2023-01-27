Выставка в Русском музее, премьера в Театре комедии, органные концерты в Планетарии №1, советские иконы в Музее религии и симфоническое шоу на М1 Арене

Обзор событий культурной жизни Петербурга в ближайшие дни.
В Русском музее открылось новое выставочное пространство, которое на весь год заполнено эскизами к картине "Радость жизни" Александра Самохвалова.
Театр комедии имени Н.П. Акимова представляет премьеру спектакля "Лес" по пьесе А.Н. Островского.
Органные концерты под звёздным куполом пройдут в Планетарии №1 на Обводном канале.
В Музее религии открывается выставка уникальных икон, сделанных в советскую эпоху.
М1 Арена принимает масштабное музыкальное симфоническое шоу саундтреков в исполнении Imperial Orchestra.
Виктория Фёдорова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев, Первый канал, Санкт-Петербург