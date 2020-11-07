Выставка, посвященная Иосифу Бродскому, в саду Фонтанного дома. ХХХ фестиваль "Послание к человеку". "Фотовзгляд на Петербург". Международный детский фестиваль. Национальная оперная премия "Онегин".

06 ноября, пятница, 11:20

Обзор культурных событий Петербурга

Отсюда, где в телефонной трубке Иосиф Бродский читает свою элегию Джону Донну, начинается новая выставка в саду Фонтанного дома. Это поэтическое и звуковое путешествие по знаменитым полуторакомнатам поэта: прихожая, кабинет, коммунальная кухня в квартире номер 28. Здесь же разговоры, мысли вслух, отрывки из стихотворений. Авторы проекта взяли за основу фотографии коммунальной квартиры на Литейном, 24, где Бродский жил с родителями. Они сделаны в 1972 году, в день вынужденного отъезда поэта в эмиграцию. Выставку назвали "Сохрани мою тень". Вход в сад свободный. А тех, кто замерзнет, приглашают в сам музей Ахматовой, где специально к выставке организовали "уголок самиздата".

73 конкурсных фильма, 32 российских и 15 мировых кинопремьер. В этом году фестиваль "Послание к человеку" отмечает 30-летний юбилей. Несмотря на то, что запланированные визиты иностранных гостей пришлось отменить, программа по-прежнему объединяет кинематографистов со всего мира. В этом году на конкурс пришли заявки из 98 стран. Фестиваль уже идет на нескольких городских площадках, впереди ещё три дня показов и закрытие, на котором покажут ленту "Гунда" петербургского режиссера Виктора Косаковского, со свиноматкой Гундой, двумя коровами и одноногой курицей в главных ролях.

В Строгановском дворце открылась выставка "Фотовзгляд на Петербург". Это итог одноименного конкурса, где фотографам было предложено продемонстрировать свой взгляд на город без ограничений в технике, жанре, стиле повествования. Жюри выбрало 97 работ, реальных и сказочных, с повседневными сценами и вневременными пейзажами. Выставка продлится до 23 ноября.

Совместить прогулку по городу с путешествием в мир детского театра предлагает квест "Театральная доставка". Выполнять задания от разных героев спектаклей, петь, танцевать – создатели обещают участникам яркие впечатления и отличное настроение. Задания разделены на три возрастные группы и будут интересны участникам от 4 до 16 лет. Проект проходит в рамках Международного Большого Детского фестиваля, который продлится до конца ноября.

Лауреатов V юбилейной Национальной оперной премии "Онегин" объявят в Петербурге. Несмотря на все вызовы пандемии, оперная жизнь в России в 2020м не остановилась. Наоборот, появились новые формы и жанры, а к списку конкурсных номинаций добавилась еще одна позиция – "Лучший онлайн проект". На гала-концерте премии в Большом зале филармонии выступят Мировые звезды российской оперы, солисты Мариинского и Большого театров.

Торжественная церемония вручения премии с участием звезд оперы пройдет 13 ноября в Михайловском театре.

Юлия Демьянова, Даниил Кушнеревич, Татьяна Осипова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.