Выставка даров Русскому музею. Фестиваль "Музыки мира". Выставка "Поиски образа". Экскурсии "По следам Раскольникова".

31 июля, пятница, 09:02

Обзор культурных событий Петербурга

Картины Айвазовского, Верещагина, Серова, Кустодиева и других великих художников, которые не входят в постоянную экспозицию - на новой выставке даров Русскому музею. Около полутора тысяч предметов во всех музейных филиалах, - масштабную выставку подготовили ещё этой весной, в итоге она открылась только сейчас. Произведения, с которых начиналась коллекция Русского музея, - дары Николая Второго - открывают выставку в корпусе Бенуа. Здесь собраны живопись, графика и скульптура второй половины XIX – середины ХХ века, которые передавали в дар коллекционеры и потомки художников. Это редкая возможность увидеть произведения, которые обычно хранятся в фондах. В Михайловском замке будут представлены живопись и графика более раннего периода и памятники древнерусского искусства. В Мраморном дворце - советская живопись, в Строгановском - декоративно-прикладное искусство, гравюра и нумизматика. В целом экспозиции сейчас работают в обычном режиме, но входные билеты нужно покупать заранее на сайте музея.

Бурятский этно-рок, татарская поэзия в инди-поп-обработке, азербайджанский этно-джаз, русский народный блюз и другие экзотические музыкальные эксперименты – на фестивале "Музыки мира" 8 августа. В этом году он проводится в пятый раз, к сожалению, в онлайн формате. Раньше концерты проходили во дворе и в залах Музея музыки – Шереметьевского дворца, теперь музыканты будут выступать в своих городах. Состав участников выбирали жюри и сами зрители. Телевизионная и интернет трансляция объединит участников из Баку, Уфы, Красноярска, Казани и других городов. Кстати, одна из задач фестиваля – познакомить публику с коллекцией народных инструментов Музея музыки, и это можно будет сделать вживую – музей открыт и ждет гостей на обновленной экспозиции.

Произведения современных художников-академистов - на выставке "Поиски образа" в музее истории религии. Это несколько десятков работ в самых разных жанрах живописи, графики и скульптуры, созданные в конце 90-х – начале нулевых. Одна из идей выставки – обратить внимание на уходящую в прошлое практику делать эскизы и чертежи вручную, а не на компьютере, и напомнить о почти забытых жанрах. Среди авторов работ некогда главный художник Петербурга Иван Уралов, Зураб Церетели, который подарил музею свою работу в технике горячая эмаль и другие именитые художники.

Прогуляться "По следам Раскольникова" предлагают артисты театра НДТ. Они создали нечто среднее между экскурсией и спектаклем, который разыгрывают на улицах города. Участников ждет путешествие по местам, описанным в "Преступлении и наказании", встреча с героями романа и погружение в частную жизнь самого Достоевского. Первая точка маршрута - Столярный переулок. Ближайшая экскурсия пройдет в эту субботу.

Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Татьяна Осипова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.