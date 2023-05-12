Выставка «Всплеск» в Эрарте, спектакль «Про Федота-стрельца» в Театре Ленсовета, 10-летие Новой сцены Александринки и фестиваль «Виват кино России»

Обзор событий культурной жизни Петербурга в ближайшие дни.
В Эрарте открывается выставка фотографа Ольги Тупоноговой-Волковой "Всплеск" - портреты знаменитостей в водной стихии.
На Малой сцене Театра Ленсовета покажут премьеру "скоморошины" "Про Федота-стрельца".
В понедельник стартует фестиваль "Виват кино России" в семи кинотеатрах города.
Новая сцена Александринского театра отмечает 10-летие фестивалем "Новая Х".
Подробнее - Анастасия Тамило, Олег Подъячев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.