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12 мая, пятница, 10:00

Выставка «Всплеск» в Эрарте, спектакль «Про Федота-стрельца» в Театре Ленсовета, 10-летие Новой сцены Александринки и фестиваль «Виват кино России»

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Обзор событий культурной жизни Петербурга в ближайшие дни.

В Эрарте открывается выставка фотографа Ольги Тупоноговой-Волковой "Всплеск" - портреты знаменитостей в водной стихии.

На Малой сцене Театра Ленсовета покажут премьеру "скоморошины" "Про Федота-стрельца".

В понедельник стартует фестиваль "Виват кино России" в семи кинотеатрах города.

Новая сцена Александринского театра отмечает 10-летие фестивалем "Новая Х".

 

Подробнее - Анастасия Тамило, Олег Подъячев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.

 
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