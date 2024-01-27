Выставка «Помним!» в Русском музее, программа к 27 января на Дворцовой, премьера «Воскресенья» на Новой сцене Александринки и проект «Я знаю места» в KGallery

26 января, пятница, 12:11

Обзор событий культурной жизни Санкт-Петербурга в ближайшие дни.

В Русском музее открылась выставка "Помним!". Живопись, графика, скульптура – работы, созданные в Ленинграде во время Великой Отечественной войны.

В день 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады на Дворцовой площади будет большая культурная программа с участием реконструкторов.

Вечером 27 и 28 января на фасадах Главного штаба покажут мультимедийный спектакль "Ленинград. Во имя жизни".

В KGallery подготовили выставочный проект "Я знаю места" – путешествие по адресам ленинградского андеграунда 70-80-х годов прошлого века.

На Новой сцене Александринского театра представят премьеру "Воскресенья" в постановке Никиты Кобелева.

Подробности – Виктория Фёдорова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.