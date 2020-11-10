Преображение и реконструкция малых городов. Ивангород и Виллози

10 ноября, вторник, 11:15

Продолжаем рассказывать о реконструкции малых городов Ленинградской области. Новые шаги к созданию комфортной городской среды.

В этом году сразу 7 городов Ленинградской области победили в федеральном конкурсе от Минстроя по комплексному благоустройству территории. Однако, среди победителей отдельно стоит выделить Иваногород.

Ивангород ведет свою историю с 15 века. Это ворота в Европу, граница с Эстонией. Но, наряду со всем вышеперечисленным, это еще и очень маленький населенный пункт, который находится в пограничной зоне и приехать сюда можно только по пропуску или загранпаспорту. Масштабного благоустройства здесь не видели больше полувека и о комфортной городской среде знали только по визитам в соседнюю эстонскую Нарву. Все изменилось в прошлом году, когда был разработан проект комплексного развития и началось благоустройство как общественных пространств, так и внутри дворовых.

Также в прошлом году было принято решение выдвинуть кандидатуру Ивангорода на конкурс от Минстроя России. Решение какая часть города более всего нуждается в обновление принимали сами жители. В итоге на соискание федерального финансирования выдвинули район Парусинки.

Парусинка – это бывшая жилая слобода при мануфактурах барона Штиглица, все здания сохранились с тех самых времен. А еще именно в Парусинке можно любоваться знаменитым Нарвским водопадом – крупнейшим водопадом Европы. Большую часть времени он стоит сухим, но когда открывается водосброс с Нарвского водохранилища, это зрелище стоит того, чтобы его увидеть.

Проект благоустройства района "Парусинка" в этом году выиграл федеральный грант, а это значит, что в ближайшее время несколько десятков миллионов рублей пойдут на обновление этого квартала, и как надеются городские власти, создадут в Ивангороде новое место туристкого притяжения.

Пока Ивангород живет в предвкушении большого благоустройства, другой населенный пункт Ленинградской области – городской поселок Виллози, уже пожинает результаты комплексного подхода к созданию комфортной среды.

В этом небольшом населенном пункте несколько лет назад решили не просто благоустраивать свои дворы, но делать это с научным подходом и по стандартам современных городов. Изначально рассчитывали исключительно на свои силы, но когда появилась возможность, подали заявку и на соискание более значимого финансирования.

Разработку и сопровождение этого проекта комплексного благоустройства ведут архитекторы Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета. Более того, маститые профессионалы привлекают к разработке малых архитектурных форм и других решений - студентов. Все вместе это называется проектное кодирование.

С улиц поселка исчезают висящие со столбов провода, вместо рваного асфальта мощеные плиткой тротуары и настоящий променад. Разноуровневое озеленение, небольшой скейтпарк для молодежи и даже ночная подсветка всей территории.

По итогам 2019 года, Виллози вошел в реестр лучших практик по благоустройству министерства строительства России.

Тимур Мамонов, Олег Подъячев, Катерина Горбачева и Ангелина Введенская, Первый канал - Петербург.