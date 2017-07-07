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06 июля, четверг, 13:24

Лазурная жемчужина Вильфранш и его русская история

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Русские аристократы облюбовали Вильфранш в 1770-м. Эскадра графа Орлова выбрала бухту местом постоянной дислокации в Средиземном море. Отсюда русские суда ушли в знаменитое Чесменское сражение, в котором 7 июля одержали победу. С тех пор Вильфранш украшают бюсты адмирала Ушакова и братьев Орловых. А вот с 1853 года Черноморский флот России 10 лет стоял на рейде в Вильфранш по причине поражения в Крымской войне.

 
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