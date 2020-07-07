Ветераны баскетбола с легендарными судьбами

07 июля, вторник, 10:12

Любители спорта в нашей стране, как правило, следят за успехами профессиональных клубов и спортом высших достижений, между тем, в нашем городе уже больше 20 лет существует команда, которая в своем возрасте выиграла все, что только возможно. Даже Олимпийские игры. Непокоренным остался лишь один титул.

В апреле этого года должна была открыться выставка, посвященная уникальной команде баскетболистов и их историям жизни. Ее создавали вместе с ветеранами студенты и преподаватели художественно-технического института. Однако, в виду пандемии, выставка перенеслась. Об уникальной команде мало что было известно, в вузе же не только сняли фильм о них, но решили проводить регулярные встречи между поколениями.

Татьяна Ляшенко – ректор АНО ВО "ВХУТЕИН", д.п.н., профессор, организатор выставки

"Выставка не отменилась, выставка перенесена. Как только закончится период карантинных мероприятий, на Невском 20, во дворце будет демонстрироваться фильм о команде блокадников, и где будет развернута фотовыставка уникальной фотографии".

Десятикратные чемпионы Европы, многократные призеры чемпионатов мира – это все про ветеранскую команду по баскетболу из Санкт-Петербурга. Создавалась она в конце 90-х, когда несколько людей пенсионного возраста решили вспомнить свое увлечение спортом.

Марк Смирнов, капитан команды, председатель Совета ветеранов федерации баскетбола Санкт-Петербурга, м.с.м.к.

"Когда в 60 лет наступил пенсионный возраст мы поняли, что можно возвращаться к нашему юношескому увлечению. Мы стали тренироваться за команду ветеранов. И как раз в это же время сформировалась международная федерация ветеранского баскетбола ФИМБА".

Ветераны стали играть в максибаскетбол – именно так называется баскетбол для ветеранов на международном уровне. С тех пор прошло уже больше 20-ти лет. Состав команды незначительно менялся, количество титулов росло, впрочем, как и возраст участников.

Семен Реген, игрок сборной России по максибаскетболу М-80

"Я попал относительно недавно в эту команду, 12 лет назад. И за это время я был 5-ти кратным чемпионом Европы!"

В 2017 году команда покорила знаковый рубеж. В далекой Австралии, ветераны из России стали победителяли World Masters Games – это аналог олимпийских игр для ветеранов спорта. Особо ценной эта победа стала для Семена Моисеевича, ведь он стал олимпийским чемпионом в свой день рождения.

Семен Регент, игрок сборной России по максибаскетболу М-80

"В апреле позапрошлого года мы стали олимпийскими чемпионами. Вот как раз и получилось, что меня команда очень тепло поздравила".

Как можно в 80-т лет, не просто заниматься спортом, а играть в баскетбол, который требует выносливости, силы, реакции?

Станислав Обрядин, игрок сборной России по максибаскетболу М-80

"Когда перед тобой противник, американцы или не дай Бог, латыши… Народ собирается и играет на максимуме своих возможностей. Вот на сколько здоровье позволяет, столько и играем".

Эпидемиологическая ситуация этого года повлияла на команду очень сильно. Всем участникам далеко за 65, а значит, никаких тренировок и самоизоляция дома. За 4 месяца многие добавили несколько килограммов веса, но технических навыков не потеряли: твердость руки и меткость проверили без разогрева.

Эта команда баскетбольных ветеранов для Петербурга ценна не только своими достижениями и титулами, а одним только фактом, что больше половины ее игроков – дети блокады. Они могут рассказать много историй о Ленинграде своего детства, насколько счастливым может быть момент, когда тебе дают кусок обыкновенной соли, или каким способом их спасали во налета фашистской авиации.

Станислав Обрядин, игрок сборной России по максибаскетболу М-80

"Как меня спасали. Из вагонов все выбежали. Меня на землю положили, сверху положили таз, потом положили белье, мы же с вещами ехали…Сверху села бабушка и матюгами эти самолеты. Вот как спасались люди"

Ветераны между тем надеются на скорое возобновление тренировок. Ведь единственный турнир, который им не покорился до сих пор это чемпионат Мира: в финале непреодолимой стеной всегда стоят американцы. Но, любая стена рано или поздно падает, хотя играют петербургские ветераны не ради титулов.

Татьяна Ляшенко – ректор АНО ВО "ВХУТЕИН", д.п.н., профессор, организатор выставки

"Много есть удивительных людей, событий в нашем городе. Он полон тайн, полон загадок. Вот мы должны их разгадать. Вот эта загадка, она разгадана, это люди действительно выдающиеся"