Весёлый ветер: о программе адаптивного парусного спорта

27 июня, вторник, 10:32

«Веселый ветер» — это авторский проект социализации и развития подростков, разработанный Ассоциацией гребно-парусного спорта Санкт-Петербурга. Занятия с детьми, имеющими ментальные и физические особенности здоровья.

Морская стихия может помогать восстанавливаться – уверены спортсмены. Инклюзивное обучение проходят не только подростки, но и родители, чтобы стать тренерами для своих детей. А занятия проводят ребята из клубов юных моряков.

Морское дело изучала и наша съёмочная группа.

Анастасия Тамило, Олег Подъячев, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург