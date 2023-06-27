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27 июня, вторник, 10:32

Весёлый ветер: о программе адаптивного парусного спорта

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«Веселый ветер» — это авторский проект социализации и развития подростков, разработанный Ассоциацией гребно-парусного спорта Санкт-Петербурга. Занятия с детьми, имеющими ментальные и физические особенности здоровья.

Морская стихия может помогать восстанавливаться – уверены спортсмены. Инклюзивное обучение проходят не только подростки, но и родители, чтобы стать тренерами для своих детей. А занятия проводят ребята из клубов юных моряков.

Морское дело изучала и наша съёмочная группа.

Анастасия Тамило, Олег Подъячев, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург

 
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