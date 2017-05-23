"Великий шелковый путь" и другие маршруты обсудили на Совете по туризму стран-участников СНГ

23 мая, вторник, 12:07

Эрмитаж стал местом проведения очередного заседания Совета по туризму стран СНГ. В этом году Россия председательствует в Совете. Особое внимание участники заседания уделили развитию межгосударственных маршрутов. За последние два года туристический поток в странах СНГ увеличился в несколько раз.

На повестке дня Совета - обсуждение законодательства и стратегий по продвижению туризма в странах СНГ, обмен опытом и новациями в сфере туризма. Эксперты также обсудили глобальный проект "Великий шёлковый путь". Заместитель министра культуры России Алла Манилова подчеркнула, что маршрут должен быть построен на глубочайшем культурном слое, который связывает и наши регионы, и страны шёлкового пути.

Алла Манилова, Заместитель министра культуры РФ:

"На пространстве СНГ развитие этого проекта для нас имеет самые большие перспективы. Мы очень продвинулись в этом вопросе, здесь не случайно находится директор Российского этнографического музея Владимир Грусман. Он является научным руководителем исследования Шёлкового пути. И мы изначально считали, что бессмысленно и безответственно просто рисовать этот маршрут на карте."

По прогнозам Всемирной Туристической организации, через три года самым популярным маршрутом среди туристов всех стран станет именно "Великий шелковый путь". И вовсе необязательно проходить его за одну поездку целиком. Для начала можно ознакомиться с киргизской частью Великой дороги. Поскольку большую часть территории Кыргызстана занимают горы, то именно они являются наиболее привлекательным ресурсом для туристов дальнего зарубежья. Приключенческий туризм пользуется высоким спросом на мировом туристическом рынке. Ледники, озера, реки являются не до конца еще раскрытым потенциалом Кыргызстана для развития рафтинга и трекинга по ледникам.

Азамат Жаманкулов, Заместитель министра культуры, информации и туризма, директор Департамента туризма Кыргызской Республики:

"Около пяти тысяч исторических культурных мест, в которые приезжают туристы, чтобы посмотреть, познать, узнать. И третье направление – Кыргызстан - страна кочевой культуры. Ив этом отношении туристы приезжают пожить в юртах, покататься на конях, посмотреть традиции, быт которым на сегодняшний день живет кыргызский народ."

Казахстан – еще одна страна-участница СНГ, являющаяся частью "Великого шелкового пути". Сегодня перед чиновниками Казахстана стоит задача по созданию конкурентоспособного туризма на мировом рынке. За последнее время построено много первоклассных гостиниц, по комфортабельности и сервису не уступающих отелям с мировым именем. Для развития туризма там есть все, что нравится путешественникам всего мира.

Игорь Цыжонов. Антон Голубев. Татьяна Осипова и Александр Высоких. Первый канал. Петербург.