Важные события текущей недели

29 июня, четверг, 12:49

Город. Общество. Политика. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями, которые происходят в стране и в Петербурге. На Первом канале коротко о наиболее важных темах недели и мнения экспертов.

С 1 июля в Петербурге повышаются тарифы ЖКХ. Так газ и тепловая энергия подорожают почти на 4 процента, электроэнергия – на 7. Максимальный рост тарифа произойдёт на подачу и использование холодной воды. Он увеличится на 10 процентов. При этом увеличение платы за коммунальные услуги не должно превышать 6 процентов. Если такое произойдет, то нужно обратиться в жилищный комитет для того, чтобы пересчитали показатели.

Около тысячи молодых людей из пятидесяти регионов страны в том числе и из-за рубежа вновь собрались на образовательном форуме «Ладога». Ключевым событием является День регионов, который прошел накануне. Делегаты встречались с главами регионов северо-западного федерального округа и презентовали свои проекты. Так петербургская делегация представила добровольческий проект "История завтрашнего дня", который призван дать дополнительный импульс волонтерскому движению. Грантовый фонд форума от Росмолодежи в этом году почти два миллиона рублей.

Купаться запрещается! Роспотребнадзор настоятельно рекомендует воздержаться от купаний в водоемах Петербурга. Несмотря на то, что погода в городе не жаркая, санитарные врачи провели проверки воды в зоне оборудованных пляжей. Так вот, результаты показали, что качество воды не соответствует требованиям санитарного законодательства. Водные процедуры могут обернуться различными заболеваниями.

Порядка 350-ти семей, проживших в браке более четверти века, и имеющие детей и внуков, получит памятные медали «Любви и верности». Медаль является общественной наградой и учреждена российским организационным комитетом по проведению Дня семьи, любви и верности. В России этот праздник традиционно отмечается 8 июня и носит еще название Дня Петра и Февронии.

Восьмой международный военно-морской салон, участие в котором принимают оборонно-промышленные предприятия и делегации из 47 государств, начал свою работу в Петербурге. Объединенная судостроительная корпорация представляет крупнейшую экспозицию из 43 макетов кораблей, судов и морской техники. Посетителей ожидает обширная демонстрационная программа. В этом году рекордное количество действующих кораблей и судов у причалов Васильевского острова – более пяти десятков.