Обзор важных событий недели

26 июля, четверг, 13:01

События в социальной и экономической сфере.

С 1 июля в Петербурге, как и по всей стране, повысились тарифы по коммунальным платежам. Правительство России одобрило рост цен в пределах 6%, однако в Петербурге фактический рост составил 5% согласно предложениям, которые внес Комитет по тарифам.

Ирина Бугославская, и.о. председателя Комитета по тарифам Санкт-Петербурга: "Тарифы не покрывают издержек ресурсоснабжающих организаций, поэтому Правительство города субсидирует эти издержки: в этом году выделено 9 миллиардов рублей. Эта сумма выделяется ежегодно и она растет".

Из хороших новостей: цены на проезд в общественном транспорте до конца 2018 года останутся неизменными. Повышение тарифов на проезд в следующем году пока проходит рассмотрение, но один из предлагаемых вариантов предусматривает сохранение цен на том же уровне на протяжении всего 2019 года.

Тимур Мамонов, Максим Беляев, Дарья Варновская и Владимир Пивнев. Первый канал, Петербург.