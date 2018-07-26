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26 июля, четверг, 13:01

Обзор важных событий недели

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События в социальной и экономической сфере.

С 1 июля в Петербурге, как и по всей стране, повысились тарифы по коммунальным платежам. Правительство России одобрило рост цен в пределах 6%, однако в Петербурге фактический рост составил 5% согласно предложениям, которые внес Комитет по тарифам.

Ирина Бугославская, и.о. председателя Комитета по тарифам Санкт-Петербурга:  "Тарифы не покрывают издержек ресурсоснабжающих организаций, поэтому Правительство города субсидирует эти издержки: в этом году выделено 9 миллиардов рублей. Эта сумма выделяется ежегодно и она растет".

Из хороших новостей: цены на проезд в общественном транспорте до конца 2018 года останутся неизменными. Повышение тарифов на проезд в следующем году пока проходит рассмотрение, но один из предлагаемых вариантов предусматривает сохранение цен на том же уровне на протяжении всего 2019 года.

Тимур Мамонов, Максим Беляев, Дарья Варновская и Владимир Пивнев. Первый канал, Петербург.

 

 
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