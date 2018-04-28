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27 апреля, пятница, 13:37

Важные культурные события недели

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Герои этого 30-ти метрового полотна, которое сейчас на выставке современного искусства в ЦВЗ «Манеж» - ветераны Великой Отечественной во время празднования 9 мая. Художники Александр Виноградов и Владимир, таким образом, высказались на тему войны.

Центральный Выставочный зал "Манеж" снова готов к экспериментам. Выставка "Другие берега" продолжает серию проектов "Притяжение". И если в прошлом году свои работы здесь показал знаменитый  "Винзавод", то в это году – московская  галерея "Триумф" и ее ключевые художники.

 
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