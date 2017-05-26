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26 мая, пятница, 12:00

Что интересного ждет Петербург в ближайшие выходные?

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Полотна авангардистов, учеников Павла Филонова и представителей соцреализма, сделанные по госзаказу выставлены в Манеже конюшенного ведомства. Только такое пространство подошло для экспонирования по-настоящему больших картин. Об этом и других культурных событиях Петербурга.

Девятиметровые холсты целиком можно разглядеть только на расстоянии. История Петербурга Владимира Серова — от Петра первого до отечественной войны в трех полотнах украшала фриз Мариинского дворца вплоть до 90-х. После перестройки перекочевала на валы в фонды Государственного музея истории Петербурга. Там же сохранились и картины Гурвича, Крапивного и Кибрика, учеников филоновской школы, которой в 27-м году заказали работы для выставки в Доме печати.     

Дети - самый сложный для фотографирования "объект" и главная тема творчества  Анны Азбель. Она много лет занималась журналистикой, работала на радио. Рождение младшей дочери и полученная в подарок камеры открыли новые горизонты. Теперь я бесконечно фотографирую не только свою дочь, но и всех знакомых детей.

Выставка «Запечатленное детство» - 75 детских портретов фотографа Анны Азбель в Строгановском дворце до 30 июня.                

              "Ода к радости " - один из 9-ти государственных гимнов, которые знает наизусть 9-ти летний Антон. Диагноз ДЦП не помешает ему продемонстрировать свои вокальные и языковые способности на фестивале «Шаг на встречу». Выводить детей с ограниченными возможностями, но неограниченными талантами на лучшие сцены с лучшими оркестрами Петербурга: эту миссию уже 10 лет осуществляет фестиваль, который откроется 27 мая, в день города.                 

                        Арии из произведений Моцарта, Россини, Верди и Штрауса в сопровождении  Симфонического оркестра Михайловского театра. 27 мая в 21.00 — шоу «Классика на Дворцовой» - подарок всем петербуржцам и гостям города.

Самые популярные мюзиклы - за один вечер. Это возможно! Причем супер-звезды исполнят их вместе с талантливыми детьми. Для них мюзикл - испытание, ведь нужно петь, танцевать и играть роль одновременно, но будущих звезд поддержат корифеи жанра -  Иван Ожогин, Елена Газаева и Ростислав Колпаков.                                                                                                                                                                                                     

 
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