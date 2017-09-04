Духовное пение на острове Валаам

04 сентября, понедельник, 12:03

Духовное пение, как святая вода,очищает тело и душу не только того, кто слушает, но и того, кто поет. На III Международном Валаамском фестивале православного пения встретились певчие из разных стран мира, чтобы поделиться своим искусством и философией. Включение с острова Валаам специально для Петербурга.

Впервые услышать Византийский распев — как прикоснуться к таинству. Древнейшая форма православного пения — предмет глубокого изучения для самого юного участника фестиваля. 14-ти летний житель острова Кипр Николас Карагиоргис, обладатель тембра редкой красоты, поет в хоре монастыря на Тродосе.

Николас Карагиоргис, певчий (Греция): "Когда певчий соответственно подготовлен и чувствует присутствие Бога, тогда его пение позволяет верующим прийти к Богу и почувствовать в душе слова вместе с прекрасной византийской музыкой — так усиливается вера".

Николас приехал на фестиваль с учителем пения Аристосом и родителями. В его семье - пятеро детей и мать Спирула признается: здесь, на Валааме, живет ее духовный отец Серафим, которого семья посещает каждый год. Так что сын вырос с любовью к русской культуре и религии.

Анастасия Тамило, Екатерина Горбачева, Максим Беляев, Александр Высоких, Первый канал - Петербург.