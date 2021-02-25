В торговых центрах Петербурга открылись пункты вакцинации от COVID. Как справились коммунальщики с последствиями снегопадов? Академия хоккейного мастерства им.В.Харламова открылась в Петербурге

25 февраля, четверг, 12:20

Город и общество, экономика и социальная сфера. Мы следим за всеми событиями в Петербурге и рассказываем вам о наиболее важных из них.

В пяти торговых центрах Петербурга открылись пункты вакцинации от Covid-19. Прививочные пункты в торговых комплексах показали свою эффективность во время вакцинации от гриппа, поэтому опыт решено было повторить в рамках иммунизации горожан от коронавируса.

Вакцинация будет бесплатной. Любой желающий сможет привиться в порядке живой очереди без предварительной записи. При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Повторную вакцинацию через 21 день можно сделать в любом удобном пункте. Сегодня в городе работают 128 точек вакцинации и 5 выездных бригад. Первую прививку от коронавируса сделали более 217 тысяч горожан. Полный курс вакцинации из двух компонентов прошли 68,5 тысяч человек.

Главной новостью последних дней в Петербурге стал снег. Обильные снегопады заставили коммунальные службы работать круглосуточно. Каждую ночь улицы города убирают более тысячи единиц техники, не останавливается работа и в дневное время. Снегоплавильные пункты Водоканала отчитались о новом суточном рекорде – более 45 тысяч кубометров переработанного снега. Но работы на улицах города остается еще много.

Погода тем временем готовит для жителей и коммунальщиков очередное испытание. Осадки будут продолжаться до конца недели, но температура будет около нуля, а это значит мокрый снег, возможен и ледяной дождь.

Центральные магистрали Петербурга от снега очищают оперативно, а вот до многих второстепенных дорог еще не добрались. Такая же плачевная ситуация внутри жилых кварталов. Уборку внутриквартальных территорий осуществляет более 7,5 тысяч дворников. В Жилищном комитете действуют горячие линии по вопросам уборки города. Каждое обращение оценивается экспертами, если нарушения подтверждаются, то направляются на исполнение по подведомственности.

Наступившее потепление добавляет хлопот и в жилом фонде. Скопившийся на крышах снег тает и превращается в пресловутые сосульки. Администрациями районов сформированы графики по очистке кровель от снежно-ледяных образований, которые синхронизированы с дорожными предприятиями. По всему городу на очистке крыш работают 1100 человек.



Во Фрунзенском районе открылась Академия хоккейного мастерства. Ледовая арена носит имя легендарного советского хоккеиста Валерия Харламова.

В здании академии расположились спортивно-учебный центр с универсальным залом и крытая ледовая арена. Ее вместимость – 120 человек для массовых катаний и 50 для хоккейных тренировок. Территория рядом с академией будет благоустроена в ближайшее время.

В Ленинградской области стартовал пятый региональный этап чемпионата "Молодые профессионалы" по стандартам World Skills. За время проведения регионального чемпионата количество его участников выросло в 4 раза. В этом году 378 конкурстантов будут определять лучших в 53 компетенциях. Чемпионат пройдет на площадках 19 образовательных организаций региона.



Тимур Мамонов, Александр Дружинин, Линда Черкасова и Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.